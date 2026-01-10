Bursa'da cadde ortasında driftin bedeli 58 bin lira oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cadde ortasında drift atan sürücü, araç satıldığı için ceza almayacağını düşündü ancak polis ekipleri tarafından tespit edilerek 58 bin TL idari para cezasına çarptırıldı. Sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Minareli Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lüks aracıyla cadde üzerinde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift attı. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka üzerinden sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün M.B.A olduğu belirlendi. Araştırmada aracın olaydan bir kaç gün sonra satıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 58 bin TL idari para cezası kesildi. - BURSA