Bursa'da Dolandırıcılık Suçlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttı ve telefon ile internet dolandırıcılığına karşı önlemleri anlattı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirdi. Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, özellikle telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verdi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa