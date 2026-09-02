Haberler

İnegöl'de dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

İnegöl'de dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerini düzenlenen operasyonla yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerini düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira tespit edildi.

Olay, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gencin kimlik bilgileri kullanılarak adına banka hesabı açıldığını öğrenen ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin genci telefonla arayarak hesabına gelen binlerce lirayı çekmesini ve kendilerine teslim etmesini istediği öğrenildi. Bunun üzerine genç, ailesiyle birlikte bankanın önüne giderek polis ekiplerine haber verdi. Gencin şüphelileri araması üzerine bankanın önüne gelen şahıslar, bölgede önlem alan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık suçundan elde edildiği düşünülen yaklaşık 500 bin lira bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

Kaptanların son konuşmaları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

Günün şok haberi! Yıldız futbolcuyu kaçırmaya çalıştılar
İzmir'deki elektrik faciasında çarpıcı rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı

Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
İran'lı üst düzey komutan 'yeni strateji' diyerek duyurdu: ABD'yi yıkıma uğratacak

İran'lı üst düzey komutan 'yeni strateji' diyerek ilan etti
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti

Ünlü çiftin kızı denizde! Sevimli halleri mest etti