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Kontrolden çıkan araç tabelaya çarptı: Sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan araç tabelaya çarptı: Sürücü yaralandı
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Bursa Osmangazi'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Bursa'da iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 ADH 456 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan tabelaya çarptı. Yaşanan kaza sonrası sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kaza yapan aracın aküsünü söktü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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