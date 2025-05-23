Bursa'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Bahçeye Uçtu

Bursa'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Bahçeye Uçtu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkarak bir yapının bahçesine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıkan sürücü bahçeye uçtu. Araçta sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde 16 BHY plakalı aracıyla seyir halinde olan Abdullah A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir yapının bahçesine uçtu. Kazayı görenler 112 ekiplerini arayıp ihbarda bulunurken, araçta sıkışan sürücünün de yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı adamı sıkıştığı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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