Bursa'da dereye düşen şahıs hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dereye düşen 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye düştükten sonra hareketsiz halde bulunan 53 yaşındaki Hüseyin C.'yi gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, aynı mevkide son 1 ayda 3 kişinin cansız bedenine rastlandı.

Ekiplerin incelemesinin ardından, 53 yaşındaki adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - BURSA