Bursa'da barajda erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Barajı'nda su yüzeyinde hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Cesedin, en az bir haftadır suda olduğu düşünülüyor ve otopsi raporu yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde baraj çevresinde balık tutmak isteyen vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye dalgıç polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, baraj çevresinde güvenlik önlemi alırken dalgıç polisler de kıyı bölgede itfaiye ekiplerinin yardımıyla cesedin sudan çıkmasını sağladı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sırasında olay yerine gelen vatandaşlar meraklı gözlerle gelişmeleri takip etti.

Barajdan çıkan cesedin üzerinde herhangi bir kimlik çıkmazken, en az bir haftadır suda olduğu öngörüldü. Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan erkek cesediyle ilgili yapılacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
