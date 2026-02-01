Haberler

Damat, kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı

İnegöl'de damat Adem Ü., husumetlisi olduğu kayınbabasına ve kayınbiraderine tabancayla saldırdı. Kayınbaba olayda hayatını kaybetti, kayınbiraderi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damat, tabancayla kayınbiraderine ve kayınbabasına kurşun yağdırdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ü. husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) ile karşı karşıya geldi. Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
