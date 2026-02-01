Haberler

Bursa'daki damat dehşeti kamerada

Bursa'daki damat dehşeti kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damat Adem Ü., kayınpederi ve kayınbiraderine silahlı saldırıda bulundu. Olayda kayınbaba hayata veda ederken, damat kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, damadın kurşun sıktığı anlar yer aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, damadın hem kayınpederine hem kayınbiraderine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Adem Ü. husumetli olduğu kayınbabası Ahmet Kalkancı (68) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı (35) ile karşı karşıya geldi. Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, damadın 5 sene önceki olay sebebiyle kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.

Adem Ü.'nün, 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Adem Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri kaçan damadı arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme