Bursa'da Cuma Namazı Çıkışında Silahlı Saldırı

Bursa'da Cuma Namazı Çıkışında Silahlı Saldırı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, cuma namazı çıkışında tartıştığı kişilere kurşun yağdıran saldırgan, olay sonrası kaçtı. 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, cuma namazı çıkışı tartıştığı kişilere kurşun yağdıran kişi arabasıyla kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Şemaki Cami'nde meydana geldi. İddialara göre, cuma namazı çıkışında dağıtılan pilav esnasında vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Kimliği tespit edilemeyen kişi, belinden çektiği silahıyla kalabalığın arasında ateş etmeye başladı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırgan, daha sonra arabasına binip kaçtı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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