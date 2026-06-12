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Bursa'da çöplük yangını paniğe neden oldu

Bursa'da çöplük yangını paniğe neden oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü, yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen yoğun dumanlar vatandaşları tedirgin ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, yükselen yoğun siyah dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, iş makinelerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Yangın nedeniyle çevrede zaman zaman yoğun duman oluşurken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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