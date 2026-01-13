Bursa'da alev alev yanan cip hurdaya döndü
Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü M.D.(36) yönetimindeki 16 F 8118 plakalı cipin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. alev alev yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç hurdaya döndü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa