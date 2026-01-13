Haberler

Bursa'da alev alev yanan cip hurdaya döndü

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç tamamen hurdaya döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan cip alev alev yandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü M.D.(36) yönetimindeki 16 F 8118 plakalı cipin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. alev alev yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç hurdaya döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

