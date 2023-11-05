Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde cinnet geçiren baba, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da Cinnet Geçiren Baba Tarafından Öldürülen Anne ve Çocukları Toprağa Verildi

Bursa'da cinnet geçiren eşi tarafından öldürülen anne Zeynep Özdemir ve oğulları Metehan ile Batuhan toprağa verildi.

Olay, 4 Kasım günü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 123. Sokak No 2'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karısı Zeynep Özdemir (28) ile aralarında bir süredir tartışma olan Samet Özdemir (34) cinnet geçirdi. Öfkeli baba önce karısı Zeynep Özdemir'i silahla öldürdükten sonra Metehan (9) ve Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Özdemir, ardından aynı silahla intihar etti.

Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Özdemir'in hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi. Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı.

112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir ailesinin 4 ferdinin de öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne, baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınan anne Zeynep ve oğulları Metehan ile Batuhan Mustafakemalpaşa ilçesinde öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından Yalıntaş Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA