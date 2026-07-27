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Bursa'da kırsal yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bursa'da kırsal yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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Bursa’da kırsal alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da kırsal alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mudanya ilçesinde kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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