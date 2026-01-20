Haberler

Bursa'da tekel bayine tüfekli saldırı: cezaevi firarisi 19 gün sonra tutuklandı

Bursa'da tekel bayine tüfekli saldırı: cezaevi firarisi 19 gün sonra tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cezaevinden firar eden Erkan A., husumetli olduğu kişinin tekel bayine tüfekle ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. 19 gün sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cezaevinden firar ederek tekel bayine tüfekle ateş edip 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve 19 gün sonra yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 30 Aralık 2025 saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erkan A. (33), araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G.'ye (66) ait tekel bayine tüfekle defalarca ateş açtı. Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işletmede çalışan Nilgün A.(50) ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araçla kaçmıştı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ve KOM ekipleri firari şüpheli Erkan A.(33)'nın yerini 19 gün sonra tespit ettiler. Şüpheli Yeniceköy Mahallesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu suçundan 3 yıl hapis cezası da bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan

Üç büyüklerde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Beşiktaş gözünü kararttı! Tammy Abraham'ın yerine Romelu Lukaku

Lukaku sürprizi! Süper Lig devi sağ gösterip sol vuruyor
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici

Galatasaray'dan samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici