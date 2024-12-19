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Bursa'da ÇENGEL-12 Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Bursa'da düzenlenen 'ÇENGEL-12' operasyonunda, sahte alkol üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 bin 740 şişe sahte alkol ve birçok sahte bandrol ile etiketin ele geçirildiğini açıkladı.

Bursa'da"ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi

BURSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 Bin 740 Şişe sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 Bin 740 Şişe sahte alkol ele geçirildi. Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında; 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bursa'da ÇENGEL-12 Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - 3.Sayfa
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