Bursa'da Çatı Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, Nuri A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nuri A.'nın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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