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Bursa'da Çalıntı Motosikletle Yakalanan Sürücüye 39 Bin TL Ceza

Bursa'da Çalıntı Motosikletle Yakalanan Sürücüye 39 Bin TL Ceza
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Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü, çalıntı plaka ve motosikletle seyreden sürücüyü yakalayarak toplam 39 bin 299 TL ceza kesildi. Motosiklet otoparka çekildi.

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalıntı plaka ve motosikletle seyreden sürücüyü yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulama noktasına gelirken motosikleti durdurup yol kenarında bekleyen sürücüyü fark etti. Sürücüyü yakalayan polis ekipleri, motosikleti inceledi. İnceleme sonucu motosikletin çalıntı olduğu ve plakanın da başka bir motosikletten çalındığı tespit edildi. Motosikleti başkasından aldığını söyleyen sürücü Cafer T. (59), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye başka bir araca ait plakayı takmaktan 32 bin 170 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 6 bin bin 439 TL, kask kullanmamaktan 690 TL olmak üzere toplam 39 bin 299 TL cezai işlem uygulandı.

Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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