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Bursa'da Çalıntı Mal Alan Hurdacılara Ceza Yağdı

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Bursa'da yapılan denetimlerde çalıntı mal aldığı tespit edilen 2 hurdacıya 3,6 milyon lira idari ceza uygulandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini, çalıntı mal alanlara da adli ve idari işlem yapılacağını açıkladılar.

Bursa'da çalıntı mal alan hurdacılara ceza yağdı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde çalıntı mal aldığı tespit edilen 2 hurdacıya 3,6 milyon lira idari ceza uygulandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini, çalıntı mal alanlara da adli ve idari işlem yapılacağını açıkladılar.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri ile çalıntı mal satın alan ve kanuna muhalefet eden hurdacılara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri kendisine gelen hırsızlık ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 7 ayrı akü çalan A.A'yı yakaladı. Şüphelinin emniyetteki ifadesini alan polis, zanlının aküleri Duaçınarı'nda ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan hurdacıya sattığını tespit etti. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ekipleriyle denetim gerçekleştiren polis, malları satın alan hurdacılara 3 milyon 665 bin idari ceza kesti. Hurdacılara adli işlem de yapılırken, çalıntı mal olduğu tespit edilen aküler ise gerçek sahiplerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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