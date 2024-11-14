Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki Hakan B. ve eşi Özlem B. arasında tartışma çıktı. Eşi Özlem B.'yi kemerle boğarak öldüren Hakan B. apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

KEMERLE BOĞDU

Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 35 yaşındaki eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü.

Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtı.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE GELDİ

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekiplerinin uzun süreli çabası sayesinde ikna edilen cinayet şüphelisi, 2.5 saat süren çalışma sonucu çatıdan indirildi. Polisler tarafından gözaltına alınan şahsın gözyaşları döktüğü görüldü. Hakan B. ifade vermek üzere emniyete götürüldü.