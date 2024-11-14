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Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

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Bursa'da meydana gelen olayda karısı Özlem B.'yi kemerle boğarak öldüren Hakan B., çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin ikna etmesi sonucu Hakan B. gözyaşlarıyla teslim oldu ve gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki Hakan B. ve eşi Özlem B. arasında tartışma çıktı. Eşi Özlem B.'yi kemerle boğarak öldüren Hakan B. apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

KEMERLE BOĞDU

Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 35 yaşındaki eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü.

Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtı.

Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

EMNİYET MÜDÜRÜ DE GELDİ

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekiplerinin uzun süreli çabası sayesinde ikna edilen cinayet şüphelisi, 2.5 saat süren çalışma sonucu çatıdan indirildi. Polisler tarafından gözaltına alınan şahsın gözyaşları döktüğü görüldü. Hakan B. ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıDuygu Doruk:

Bırakın atlasın.

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bence katilin ikna edilmesine gerek yok. Bu saatten sonra nefes alıp vermesin. cezaevinde boşuna yemek tüketip yer işgal etmesin.

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHakan Onveren:

ne ikna ediyorsunuz atla atla diye tempo tutmanız lazım

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Ölse bi dert ölmese ceza evinde ölecek. Allah kimseyi şeytana uydurmasın

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıburcu:

Gereksiz çaba,bırakın yaşattığını yaşasın (!)

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHakan Urdab:

bırakın atlasin , sağlık çalışanları ambulanslar beklemesin orada gerçekten yardıma ihtiyaç olan hastalara yonelsinler , devleti boş yere meşgul etmesin. anladıktan sonra müsait bir zamanda gelir alırlar.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Hakkın ölümdur

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıhasan:

Atla

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Haber YorumlarıSrc Ars:

kadınlar gerçekten çığırından çıkmış,Allah bilir nasıl bir hale soktu adamı bilmeden yorum yapmayın bence

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Haber YorumlarıXYZ:

Atlamalisin!

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