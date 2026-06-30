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Bursa'da çöp yangını çalılığa sıçradı, otomobili vatandaşlar sürükleyerek kurtardı

Bursa'da çöp yangını çalılığa sıçradı, otomobili vatandaşlar sürükleyerek kurtardı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş bir arsada çıkan yangın, kuru ot ve çalılıklara sıçradı. Alevlerin yaklaştığı otomobil, vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da boş bir arsada çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Alevlerin çalılığa sıçraması üzerine yangına yakın noktada park halinde bulunan otomobil, vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arsanın kenarında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, boş arsadaki kuru ot ve çalılıklara sıçradı.

Yangının park halindeki otomobile yaklaşması üzerine çevredeki vatandaşlar aracı sürükleyerek güvenli bölgeye aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, çevrede bulunan vatandaşlar durumu meraklı gözlerle izledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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