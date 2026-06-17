Bursa'da korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da bir iş yerinin yanındaki arazide yangın çıktı. Plastik malzeme ve otluk alanın tutuşmasıyla yükselen yoğun dumanlar, vatandaşları korkuttu.

Yangın, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bir iş yerinin yanındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan plastik malzemeler ile otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede gökyüzünü kaplayan yoğun dumanları gören vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı