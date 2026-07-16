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Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde çırpınan bir kişiyi fark eden sahildeki vatandaşlar vakit kaybetmeden harekete geçti. Denize atlayan vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Kıyıda cankurtaran ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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