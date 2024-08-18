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Bursa'da bir tostçuda çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tost dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının gece yarısı çıkması panik yarattı.

Bursa'da bir tostçuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının gece yarısı çıkması panik yaşattı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tost dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tüp patlama sesine uyanan vatandaşlar, tost dükkanından alevler çıktığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, dükkanda maddi hasar oluştu. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi 3-sayfa İtfaiye bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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