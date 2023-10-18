Bursa'da Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü, Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli olay yerinden kaçsa da polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, taksi sürücüsü Suat S. (40) ile L.A. (42) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, L.A, yanında bulunan bıçakla Suat S'yi karnından ve göğsünden bıçakladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.