Evin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir binanın balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri yoğun dumanları görerek dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da bir binanın balkonunda çıkan yangın sırasında dumanları gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kayhan Mahallesi Yedievler Sokak'ta bulunan bir binada yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir dairenin balkonunda çıkan yangın, kısa sürede paniğe neden oldu.

Yangın sırasında yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri, korku ve panik içinde sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çıkan alevler nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
