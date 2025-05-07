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Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dua yolu ile başlayan bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaralandı. Kavgada Serkan K. adlı şahıs elindeki bıçakla Yunus Y.'yi yaraladı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan K. ile Yunus Y. arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Kavgada şahıslar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgada Serkan K. elindeki bıçakla Yunus Y.'yi yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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