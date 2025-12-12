Osmangazi'de gece saatlerinde yangın paniği: 1 yaralı

Bursa'da sabaha karşı bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu. Barakada yaşayan yabancı uyruklu şahıs yangından etkilendi.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi 5. Gümüş Sokak'ta bulunan bir barakada saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede barakayı sardığı olayda içeride bulunan yabancı uyruklu şahıs kendini dışarı attı. Yangından etkilenen şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Barakada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA