Haberler

Osmangazi'de gece saatlerinde yangın paniği: 1 yaralı

Osmangazi'de gece saatlerinde yangın paniği: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı çıkan bir baraka yangınında, içeride bulunan yabancı uyruklu şahıs yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da sabaha karşı bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu. Barakada yaşayan yabancı uyruklu şahıs yangından etkilendi.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi 5. Gümüş Sokak'ta bulunan bir barakada saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede barakayı sardığı olayda içeride bulunan yabancı uyruklu şahıs kendini dışarı attı. Yangından etkilenen şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Barakada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Milyonların beklediği gün geldi çattı! İşte masadaki zam senaryoları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon Galatasaraylıları kahreden haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler

9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
title