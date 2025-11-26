Haberler

Bursa'da Balkonundan Düşen Çocuk Yaralandı


İnegöl ilçesinde 3. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, annesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3. katın balkonundan düşen çocuk yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokaktaki apartmanın 3. katında meydana geldi. Suriye uyruklu 2 yaşındaki Veysel E. balkonda oynarken tırmandığı duvardan boşluğa düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Annesi Eya E.(27) imdadına yetişti. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
