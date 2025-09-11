Haberler

Bursa'da Balıkçı Teknesi Battı, 3 Kişi Kurtarıldı

Bursa'da Balıkçı Teknesi Battı, 3 Kişi Kurtarıldı
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Teknedeki 3 kişi, trafik polisi tarafından kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'da Karacabey ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisindeki 3 kişiyle birlikte battı. Denizde mahsur kalan balıkçıları bölgede görevli trafik polisi tekneyle açılarak kurtardı.

Bursa'da saat 21.00 sıralarında Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı açıklarında bir balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenden dolayı battı. Edinilen bilgiye içerisinde teknenin içerisinde 3 kişi olduğu öğrenildi. Karacabey ilçesinde görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, durumu haber alır almaz olay yerine giderek bir sandalla suya açıldı. Batan teknedeki 3 kişiyi sağ bir şekilde kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan balıkçıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
