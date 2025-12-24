Haberler

Bursa'da balık halinde gece operasyonu...615 kilo istavrite el konuldu
Bursa'da gerçekleştirilen denetimlerde, boyları standartların altında yakalanan 615 kilogram istavrite el konuldu. Yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelere ceza kesildi.

Bursa'da balık haline şafak vakti operasyon yapıldı. Boyları belirlenen standartların altında yakalanan 615 kilogram istavrite el konulurken, işletmeler hakkında ceza yazıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Tarım A.Ş. ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gece saatlerinde Bursa Balık Hali'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde balık nakil araçları, mezat alanı ile soğuk hava depoları tek tek kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, avlanabilir asgari boyun altında olduğu belirlenen 615 kilogram istavrite el konuldu.

Denetimlerin özellikle yasa dışı avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve tüketicilere sağlıklı ürünlerin ulaştırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, su ürünleri denetimlerinin sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, stokların korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması için il genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kurallara uymayan balıkçılara ağır cezai yaptırım uygulandığı açıklandı. - BURSA

