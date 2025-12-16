Haberler

Bursa'da şüpheli ölüm: Baba ve kızı evde ölü bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde 55 yaşındaki Nazmi Aybey ve 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde baba ve kızının ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Nazmi Aybey yakınları tarafından evde asılı halde ölü bulundu. Aynı evde bulunan 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey ise yatakta ölü halde bulundu. Edinilen bilgilere göre, Nazmi Aybey ve kızı Kübra Aybey'den bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları, Nazmi Aybey'i çatı katında asılı halde, kızı Kübra Aybey'i ise yatakta hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazmi Aybey ve Kübra Aybey'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
