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Bursa'da Asker Eğlencesi Konvoyu Trafiği Kilitledi

Bursa'da Asker Eğlencesi Konvoyu Trafiği Kilitledi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde asker eğlencesi sonrası konvoy yapan gençler, trafiği kilitleyerek halay çekti. Diğer sürücülerin korna ikazları üzerine kısa süre içinde yolu açmak zorunda kaldılar.

Bursa'da "Asker eğlencesi" sonrası konvoy yapan gençler yolu keserek araçlarından indi. Trafiği umursamadan halay çeken gençler, korna ikazlarının artmasıyla yolu açtı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen 5 otomobil sürücüsü, yolu kesti. Şarkılar açarak halay çekmeye başlayan gençler adeta yolu kilitledi. Bir süre sonra 100 araçlık trafik oluşunca, diğer sürücüler yolu kesen gençlere korna ile ikazda bulundu. Korna ikazlarına dayanamayan gençler yolu açarak bölgeden uzaklaştı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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