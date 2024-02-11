Bursa'da Asayiş Olaylarında Yüzde 16 Düşüş

Bursa'da 2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında asayiş olaylarında yüzde 16'lık bir düşüş yaşandı. Son 5 ayda, bir önceki 5 aya göre yüzde 10'luk bir azalma görüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş olaylarıyla ilgili rakamları paylaştı. Verilere göre, 2023 Ocak ayı ile 2024 ocak ayı kıyaslamasında hırsızlık, yağma, yankesicilik olayları yüzde 38 düştü. Geçen yıl Ocak ayında 3 bin 293 aranan şahıs yakalanırken, bu yıl Ocak ayında 4 bin 7 kişi yakalandı. Bunun içinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 997 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı. Öre yandan, geçtiğimiz yıl Ocak ayında 8 cinayet yaşanırken bu yıl Ocak ayında 6 cinayet yaşanırken, cinayet şüphelileri yakalandı. Alınan verilere göre, 2023 Ocak ayı ile 2024 Ocak ayı karşılaştırıldığında, asayiş olayları yüzde 16, cinayet, gasp, yaralama ve taciz gibi olaylarda yüzde 12, evden, iş yerinden, otodan hırsızlık ve yankesicilik suçlarında ise yüzde 50 azalma yaşandı. Geçen yıl aynı dönemlerde tüm suçların çözülme oranı yüzde 84'ten yüzde 90'a, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüze 55'ten yüzde 65'e yükseldi.

Vali ve Emniyet Müdürü'nün göreve başlamasıyla suç oranları düştü

Vali Mahmut Demirtaş ile Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun Ağustos ayında Bursa'da göreve başlamasıyla birlikte, 5 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlunun üzerine daha fazla giderek asayiş olaylarında bir önceki 5 aya göre yüzde 10 azalmasını sağladı. Son 5 ayda 24 cinayet olayıyla karşılaşan ekipler, bu olayların suçlularını yakaladı.

Öte yandan, 5 ayda kişiye karşı işlenen suçlardan yağma 38'lik düşüşle beraber 446 olaydan 280'e düştü. İş yeri hırsızlığı yüzde 50 düşüşle bin 475'ten 758'e düşerken, oto hırsızlığı yüzde 56'lık düşüşle bin 350'den 586'ya düştü. Motosiklet hırsızlığı yüzde 38 düşüşle 998'den 645'e, evden hırsızlık yüzde 48 düşüşle bin 479'dan 767'ye ve yankesicilik yüzde 68'le 281'den 89'a düştü. Ayrıca, oto hırsızlığı ise 328'den 178'e düştü. - BURSA