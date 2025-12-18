Haberler

Bursa'da emanet ettiği aracı, kurşunlandığını görünce şok geçirdi

Bursa'da emanet ettiği aracı, kurşunlandığını görünce şok geçirdi
Güncelleme:
İnegöl'de Mehmet H.'nin arkadaşına emanet ettiği otomobil, arkadaşının kullanması sonrası mermilerle dolu halde geri döndü. Olayın ardından polis incelemesi yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşına emanet ettiği otomobili, görmeden geri alan kişi sabah kalktığında gözlerine inanamadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilinin arkadaşındayken kurşunlandığını öğrenen kişi, ikinci şoku yaşadı.

Olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Katip Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet H., 15 DG 843 plakalı aracını bir arkadaşına emanet etti. Arkadaşı aracı kullandıktan sonra getirdiği otomobili, Mehmet H.'ye görmeden teslim ederek ayrıldı. Sabah aşağı inen Mehmet H., otomobilin üzerinde mermi izleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın park halindeyken hedef alınmadığını tespit etti. Olayın arkadaşındayken yaşandığını öğrenen Mehmet H., ikinci şoku yaşadı. Araçta toplam 6 adet mermi isabeti ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
