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Bursa'da Aranan Şahıs Tatil Dönüşünde Teleferikte Yakalandı

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Bursa'da aranması olan Doğukan Y., Uludağ'dan dönüşte teleferikle seyahat ederken Asayiş Polisi tarafından yakalandı. 45 ayrı suç kaydı ve 4 yıl hapis cezası bulunan Doğukan Y., polisin 'Doğukan gel hadi' sözüyle gözaltına alındı.

Bursa'da aranması olan şahıs tatil dönüşü sürprizle karşılandı: "Doğukan gel. Asayiş Polisi"

Bavulunu aldı, teleferikle dönerken yakalandı

Duygusal filmlerdeki bakışmayı aratmadı, tatil dönüşü gözünü emniyette açtı

BURSA - Bursa'da aranması olan bir şüpheli, gezmek için çıktığı Uludağ'dan dönüşte teleferiği tercih etti. Teleferikle yaptığı yolculuk sonrası kendisini polisin karşıladığını gören şüpheli şok yaşarken, o anlar kameraya yansıdı. Polis karşıladığı aranan şüpheliyi, "Doğukan gel hadi polis" sözleriyle gözaltına aldı.

Bursa'da çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyası olan ve 4 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Doğukan Y.'i radarına alan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonrası, izini sürdüğü Doğukan Y.'nin tatil için gittiği Uludağ'dan teleferikle döndüğü bilgisine ulaştı. Polis, hızla istasyona yönelip istasyonda nöbete başladı. Polisin istasyonda kendisini beklediğinden habersiz olan Doğukan Y., istasyona geldiği esnada ekipleri karşısında gördü. Bir süre şok yaşayan şüpheliyi, ekipler "Doğukan gel hadi" diyerek gözaltına alırken, duygusal filmleri aratmayan o anlar kameraya anbean yansıdı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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