Bursa'da aranması olan şüphelilere yönelik operasyon
Bursa'da yürütülen operasyonlar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. ve N.G. adlı iki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranması bulunan ve hakkında 13 yıl 122 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (42) ile yine çeşitli suçlardan aranması olan ve 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (61) yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - BURSA