Bursa'da aranması olan şüphelilere yönelik operasyon

Bursa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranması bulunan ve hakkında 13 yıl 122 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (42) ile yine çeşitli suçlardan aranması olan ve 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (61) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - BURSA