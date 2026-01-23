Haberler

Bursa'da aranan şahıslara yönelik darbe vuruldu...7 hükümlü cezaevine gönderildi

Güncelleme:
Orhangazi'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet, aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aranan şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-22 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 12 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.D., kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.C., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.Ö., uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.H., uyuşturucu kullanma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.S., uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.E. ile yağma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan hükümlülerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği ve cezaevine gönderildiği öğrenilirken, emniyet yetkilileri ilçede aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

