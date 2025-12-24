Haberler

Bursa'da araçtan silahla ateş açıldı, 1 kişi yaralandı

Bursa'da araçtan silahla ateş açıldı, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir araçtan açılan ateş sonucu E.A. isimli bir kişi yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Bursa'da bir araçtan açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, aracın camından dışarıya doğru 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.A. isimli bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

