Araç içinde fenalaşan sürücü, hayatını kaybetti

Bursa'da araç içerisinde fenalaşan 63 yaşındaki adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sabah işe gitmek için evden çıkan Dilaver Targıt (63) aracının içerisinde fenalaştı. Aracı kenarı çeken Targıt, ailesinin haber vermesi sonucu gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Targıt, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA