Araç içinde fenalaşan sürücü, hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sabah işe gitmek üzere yola çıkan 63 yaşındaki Dilaver Targıt, aracında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen Targıt'ı kurtaramadı.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sabah işe gitmek için evden çıkan Dilaver Targıt (63) aracının içerisinde fenalaştı. Aracı kenarı çeken Targıt, ailesinin haber vermesi sonucu gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Targıt, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA