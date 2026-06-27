Haberler

Bursa'da anne ve bebeğine otobüs çarptı: 2 yaralı

Bursa'da anne ve bebeğine otobüs çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın ile bebeğine halk otobüsü çarptı. Anne ve bebek yaralanırken, yanlarındaki diğer çocuklar kazayı yara almadan atlattı.

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın ile bebeğine halk otobüsünün çarpması sonucu anne ve bebek yaralandı. Kadının yanında bulunan diğer çocuklar ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Cemal Nadir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ile bebeğine seyir halindeki halk otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın ve bebek yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının yanında bulunan çocuklar kazayı yara almadan atlatırken, olayın ardından büyük korku yaşadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı

Avrupa'da işler çığırından çıkıyor! Herkes aynı ürün için mağazalarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü