Böbrek ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Ekrem Şarlı'nın ölümü ile ilgili Adli Tıp hastaneyi sorumlu tuttu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde böbrek rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 çocuk babası Ekrem Şarlı'nın ölümüne ilişkin adli tıp kurumunun hazırladığı rapor tamamlandı.

28 Eylül 2023'te Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan ve ertesi gün taburcu edilen Şarlı, ağrılarının artması üzerine 2 Ekim'de yeniden hastaneye yatırılmış, durumu ağırlaşınca 3 Ekim'de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Şarlı, 4 Ekim'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesi, vefatın ardından "ihmaller zinciri" olduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, dosya Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Uzun süredir devam eden incelemeler sonrası 39 sayfalık Adli Tıp Raporu geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.

Adli tıp ölüm sebebini üreterenoskopi operasyonuna bağlı enfeksiyon sonucu olarak belirledi

Aile adına açıklama yapan avukat, raporun sonuç kısmında çarpıcı tespitlerin yer aldığını belirtti. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesine göre, Ekrem Şarlı'nın ölümü, geçirdiği üreterenoskopi operasyonunun etkisiyle gelişen enfeksiyon (ürosepsis) sonucu meydana geldi. 25 Eylül 2023'te hastaneye başvuran Şarlı'da sağ üreterde taş ve hidronefroz tanılarının bulunduğu, double J stenti takılmasının tıbben uygun olduğu belirtildi. Ancak ameliyat öncesi tetkiklerde enfeksiyonu gösteren CRP değerinin yüksek (23) çıkmasına rağmen idrar tahlili ve idrar kültürü gibi enfeksiyon tetkiklerinin yapılmadığı ifade edildi. Bu tetkikler yapılmadan üreterenoskopi işleminin uygulanmasının "tıbben uygun olmadığı" rapora işlendi.

Disiplin soruşturması: "Tıbbi yaklaşımda eksiklik var"

Aile avukatı, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren hekime disiplin cezası verildiğini hatırlattı. Hekim bilirkişilerce hazırlanan raporlarda da, operasyon öncesi ve ikinci yatış sürecinde gerekli idrar tahlili ve kültürünün yapılmamasının tıbbi eksiklik olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Savcılıktan iddianame bekleniyor

Adli Tıp Raporu'nda hekime kusur atfedilmesi nedeniyle Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "ölüme sebebiyet verme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında iddianame hazırlaması ve ceza mahkemesinde kamu davası açmasının beklendiği ifade edildi.

Aile tazminat davasını sürdürüyor

Ekrem Şarlı'nın ailesi tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davasının ise devam ettiği belirtildi. Aile ve avukatları, "adaletin sağlanması için sürecin yakından takip edildiğini" bildirdi. - BURSA