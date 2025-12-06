Haberler

Böbrek ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Ekrem Şarlı'nın ölümü ile ilgili Adli Tıp hastaneyi sorumlu tuttu

Böbrek ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Ekrem Şarlı'nın ölümü ile ilgili Adli Tıp hastaneyi sorumlu tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Ekrem Şarlı'nın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, ameliyat öncesi tetkiklerdeki eksikliklerin tıbbi bir hata olduğu sonucunu ortaya koydu. Ailesi, 'ihmaller zinciri' iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde böbrek rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 çocuk babası Ekrem Şarlı'nın ölümüne ilişkin adli tıp kurumunun hazırladığı rapor tamamlandı.

28 Eylül 2023'te Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan ve ertesi gün taburcu edilen Şarlı, ağrılarının artması üzerine 2 Ekim'de yeniden hastaneye yatırılmış, durumu ağırlaşınca 3 Ekim'de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Şarlı, 4 Ekim'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesi, vefatın ardından "ihmaller zinciri" olduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, dosya Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Uzun süredir devam eden incelemeler sonrası 39 sayfalık Adli Tıp Raporu geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.

Adli tıp ölüm sebebini üreterenoskopi operasyonuna bağlı enfeksiyon sonucu olarak belirledi

Aile adına açıklama yapan avukat, raporun sonuç kısmında çarpıcı tespitlerin yer aldığını belirtti. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesine göre, Ekrem Şarlı'nın ölümü, geçirdiği üreterenoskopi operasyonunun etkisiyle gelişen enfeksiyon (ürosepsis) sonucu meydana geldi. 25 Eylül 2023'te hastaneye başvuran Şarlı'da sağ üreterde taş ve hidronefroz tanılarının bulunduğu, double J stenti takılmasının tıbben uygun olduğu belirtildi. Ancak ameliyat öncesi tetkiklerde enfeksiyonu gösteren CRP değerinin yüksek (23) çıkmasına rağmen idrar tahlili ve idrar kültürü gibi enfeksiyon tetkiklerinin yapılmadığı ifade edildi. Bu tetkikler yapılmadan üreterenoskopi işleminin uygulanmasının "tıbben uygun olmadığı" rapora işlendi.

Disiplin soruşturması: "Tıbbi yaklaşımda eksiklik var"

Aile avukatı, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren hekime disiplin cezası verildiğini hatırlattı. Hekim bilirkişilerce hazırlanan raporlarda da, operasyon öncesi ve ikinci yatış sürecinde gerekli idrar tahlili ve kültürünün yapılmamasının tıbbi eksiklik olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Savcılıktan iddianame bekleniyor

Adli Tıp Raporu'nda hekime kusur atfedilmesi nedeniyle Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "ölüme sebebiyet verme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında iddianame hazırlaması ve ceza mahkemesinde kamu davası açmasının beklendiği ifade edildi.

Aile tazminat davasını sürdürüyor

Ekrem Şarlı'nın ailesi tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davasının ise devam ettiği belirtildi. Aile ve avukatları, "adaletin sağlanması için sürecin yakından takip edildiğini" bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.