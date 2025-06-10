Bursa'da Ambulans ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bursa'da Ambulans ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir ambulansla çarpışan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Sürücü sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ambulans ile çarpışan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ü. idaresindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil ile 16 BAF 520 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası 16 BBV 655 plakalı otomobil, bariyerlere çıkarak durabildi. Yaşanan kaza sonrası Bekir Ü., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araç içerisinden çıkardı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta hasta olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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