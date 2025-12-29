Haberler

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı

Güncelleme:
İnegöl'de şehir içine girişi yasak olan tırın sürücüsü alkol testinde 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 11 bin 622 TL ceza kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet ekiplerince, şehir içine girişi yasak olduğu için durdurdukları tırın sürücüsü alkollü çıktı. Alkometre testini yapmakta zorlanan alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde şehir içine girmesi yasak olan 16 AKT 890 plakalı tırın sürücüsünü durdurdu. Sürücü Savaş K.(50), tırı ara sokağa park edip evine gideceğini söyledi. Ekipler sürücünün alkollü olduğunu düşünerek alkol testi yapmak istedi. Sürücü, alkol testini yapmakta zorlandı. Yoğun uğraşı sonucu yapılan alkol testinde 1.61 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
