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Bursa'da alkollü sürücüden ilginç savunma: 'Burada yatacaktım'

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Bursa'da alkol denetimi sırasında 0.74 promil alkollü çıkan sürücü, denetimden kaçmak için ara sokağa girdi. Gazetecilere 'Günahım boynuma' diyerek isyan etti ve polisle pazarlık yaptı.

Bursa'da alkol denetimini gören bir sürücü, denetimden kaçmak için ara sokağa girdi. Burada da karşısında ekipleri gören sürücü, 0.74 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü, gazetecinin 'Uygulama noktasını görünce mi ara sokağa döndünüz' sorusu üzerine, 'Hayır, arabamda uyuyacaktım' diye cevap verdikten sonra bir de polisle pazarlık yaptı. O anlar kameraya yansıdı. İl genelinde farklı noktalara alkol uygulama noktaları kurarak trafik canavarlarına izin vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde alkol uygulaması yaptı. 16 K plakalı otomobil sürücüsü, yol üzerindeki uygulamayı görünce ara sokağa daldı. Burada da karşısında ekipleri gören sürücü, araçtan inerek alkolmetreye üfledi. Yapılan kontroller sonrası Ferdi K.'nin 0.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"YOK AĞABEY, YATACAĞIM BEN BURADA"

Yapılan kontrollerde 0.74 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ferdi K., gazetecinin 'Uygulama noktasını görünce mi dönüş yaptınız' sorusuna 'Yok ağabey, yatacaktım burada' diye cevap verdi. Sonrasında polis ekiplerinin 'Alkolsüz sürücü bulabilir misin' sorusuna 'Kaç promil çıktı' diye cevap veren sürücü, bu kez de polislere dert yandı.

"GÜNAHIM BOYNUNA, 10 SAATTİR YATIYORUM"

Polis ekiplerine dert yanan alkollü sürücü, "Günahım boynuma, 10 saattir yatıyorum. Ben tırcılık yapıyorum, 20 promil ile yapma abi gözünü seveyim" dese de ekiplerden, "Bu işin pazarlığı yok" diye cevap aldı. Ferdi K., "Pazarlığı yok ta, ölüm de yok. Milletin ekmeğini neden elinden alıyorsun" diye sitem etti.

"ÇEKME BAK ARABAYI BURADA KIRACAĞIM"

Duruma iyice sinirlenen Ferdi K., polis ekiplerine dert yanmaya devam etti. "Millet banka soyuyor, hırsızlık yapıyor, namussuzluk yapıyor. Biz içtik günah mı işledik. Adam vuruyorlar, namussuzluk ediyorlar onlara yol var, bize yok. Ben burada 25 yıldır otomobil sürüyorum. Burada 200 promil alkollü çıkıyor, haberlere televizyonlara çıkıyor" diye anlatırken, çekim yapan gazeteciyi görünce, "Niye beni çekiyorsun kardeşim" diye sordu. Gazeteciden 'Ben işimi yapıyorum' cevabını alan sürücü, gazetecinin yanından uzaklaşarak, "Şimdi şu arabayı burada kıracağım bak. Çekme diyorum. Yemin ediyorum camını çerçevesini darmadağın edeceğim" diye sözler sarf etti. Ferdi K., ceza çıktılarına da imza atmadı. Alkollü sürücüye 9 bin 500 lira para cezası kesildi.

Bursa'da alkollü sürücüden ilginç savunma: 'Burada yatacaktım'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Alkollü mü araç kullanıyorsunuz sorusuna, hayır memur bey benzinli araç kullanıyorum diye cevap verene de rastlanmıştır. Yurdum İnsanı

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Haber Yorumlarıemre null:

bir de adam mi vurduk diyor ha icki icmissin ha adam öldürmüşsun cunku sarhos halinle gidip yoldan geçen masum birine çarpar bilirdin hayatını karartabilirdin ya da bir otobüse başka arabaya çarpıp onların ölümüne neden olabilirdin olmadıysan bu senin başarın değil Allah in korumasidir alkol içenin akli başında olmaz bu yuzden herseyi yapabilir yapmadiysa Allah korumuştur iyi ve akıllı bir insan asla alkol içmez ve asla alkol satmaz satılan yerden de alışveriş yapmaz çünkü alkol satan seytana hizmet eder her alkolden kaynaklanan kazadan cinayetten onun da katkısı vardır vebali vardır alkol satılan yerlerde alışveriş yapanın da vebali vardır çünkü sen alışveriş yaparak alkol satılan yere destek oluyorsun katkı sagliyorsun bu yuzden alkol içen gidip bir çocuğa çarpsa öldürse senin de vebbalin sen de suça ortak tüm tekel bayilerine derim ki kardeşim bırakın alkol sarmayı binlerce gzuel meslek var alkol olmadan da kazanabilirsin paranı yazik etmeyin kendinize ceheneme gideceksiniz Allah in kanunlari ciddiyetle yürür

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

rakıyı 140 tl yapacağım diyen genel başkan izlesin:)) alın size icraat, Allahım ya....

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