Bursa'da alkollü sürücüden ilginç savunma: 'Burada yatacaktım'

Bursa'da alkol denetimini gören bir sürücü, denetimden kaçmak için ara sokağa girdi. Burada da karşısında ekipleri gören sürücü, 0.74 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü, gazetecinin 'Uygulama noktasını görünce mi ara sokağa döndünüz' sorusu üzerine, 'Hayır, arabamda uyuyacaktım' diye cevap verdikten sonra bir de polisle pazarlık yaptı. O anlar kameraya yansıdı. İl genelinde farklı noktalara alkol uygulama noktaları kurarak trafik canavarlarına izin vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde alkol uygulaması yaptı. 16 K plakalı otomobil sürücüsü, yol üzerindeki uygulamayı görünce ara sokağa daldı. Burada da karşısında ekipleri gören sürücü, araçtan inerek alkolmetreye üfledi. Yapılan kontroller sonrası Ferdi K.'nin 0.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"YOK AĞABEY, YATACAĞIM BEN BURADA"

Yapılan kontrollerde 0.74 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ferdi K., gazetecinin 'Uygulama noktasını görünce mi dönüş yaptınız' sorusuna 'Yok ağabey, yatacaktım burada' diye cevap verdi. Sonrasında polis ekiplerinin 'Alkolsüz sürücü bulabilir misin' sorusuna 'Kaç promil çıktı' diye cevap veren sürücü, bu kez de polislere dert yandı.

"GÜNAHIM BOYNUNA, 10 SAATTİR YATIYORUM"

Polis ekiplerine dert yanan alkollü sürücü, "Günahım boynuma, 10 saattir yatıyorum. Ben tırcılık yapıyorum, 20 promil ile yapma abi gözünü seveyim" dese de ekiplerden, "Bu işin pazarlığı yok" diye cevap aldı. Ferdi K., "Pazarlığı yok ta, ölüm de yok. Milletin ekmeğini neden elinden alıyorsun" diye sitem etti.

"ÇEKME BAK ARABAYI BURADA KIRACAĞIM"

Duruma iyice sinirlenen Ferdi K., polis ekiplerine dert yanmaya devam etti. "Millet banka soyuyor, hırsızlık yapıyor, namussuzluk yapıyor. Biz içtik günah mı işledik. Adam vuruyorlar, namussuzluk ediyorlar onlara yol var, bize yok. Ben burada 25 yıldır otomobil sürüyorum. Burada 200 promil alkollü çıkıyor, haberlere televizyonlara çıkıyor" diye anlatırken, çekim yapan gazeteciyi görünce, "Niye beni çekiyorsun kardeşim" diye sordu. Gazeteciden 'Ben işimi yapıyorum' cevabını alan sürücü, gazetecinin yanından uzaklaşarak, "Şimdi şu arabayı burada kıracağım bak. Çekme diyorum. Yemin ediyorum camını çerçevesini darmadağın edeceğim" diye sözler sarf etti. Ferdi K., ceza çıktılarına da imza atmadı. Alkollü sürücüye 9 bin 500 lira para cezası kesildi.