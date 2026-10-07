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Bursa'da alkollü sürücü 'yolda değilim' dedi, 2.09 promil çıktı

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Bursa'da alkollü sürücü 'yolda değilim' dedi, 2.09 promil çıktı
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Bursa'da alkol denetimini gören sürücü, 50 metre kala otomobilini boş araziye çekip kontak kapattı. 'Seyir halinde değilim' dese de alkolmetreyi üfleyen sürücü, 2.09 promil alkollü çıktı ve 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa'da alkollü yakalanan sürücüyü ikna etmek için polis memurunun tarifli çabası kameraya böyle yansıdı. Sürücünün, "Ben seyir halinde değildim" demesi üzerine polis memuru, uygulamayı nasıl yapamayacağını beden dili ile tarif ederek anlattı. İlginç anlar anbean kameraya yansırken, sürücü ise 2.09 promil alkollü çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı noktalarda düzenledikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Fethiye Mahallesi'nde denetim gerçekleştiren ekipleri gören 16 BJR plakalı otomobil sürücüsü, denetime 50 metre kala aracını boş araziye çekerek kontak kapattı. Bunun üzerine aracın yanına giden polis memuru, sürücüye alkol testi yapmak istedi.

"Ben şu an yolda değilim"

Alkolmetreyi üflemesini isteyen polis memuruna dönen alkollü sürücü Hasan Y., "Ben şu an yolda değilim" dedi. Bunun üzerine gazetecinin, "Siz buraya nasıl geldiniz" sorusuna ise "Tamam da ben şu an yolda değilim, seyir halinde değilim onu söylemek istiyorum" diyen sürücü, alkolmetreyi üfledi. Alkolmetrede 2.09 promil alkollü çıkan sürücü, polise hala araç sürmediğini anlatmaya çalıştı. Ayakta zor yürüyen alkollü sürücü Hasan Y., yine "Seyir halinde değilim" deyince polis memuru, "Seyir halinde nasıl kontrol edeceğim ben seni" diye yanıt verdi.

Polis sabır taşına döndü, nasıl denetim yapıldığını uygulamalı şekilde anlattı

İşlemleri tamamlanan sürücü yine, "Ben seyir halinde değildim" deyince, polis memuru sürücüye dönerek uygulamalı şekilde, "Ben, araba sürerken seni yakalamamın imkanı yok. Ben şuna bir üfle diye koşarak mı yanına geleceğim. Sağa çektiriyoruz, durduruyoruz ve sana üfletiyoruz. 2 araç peş peşe geldiniz, sen oraya çektin. Seni orada, diğer aracı da burada aldık kontrol ettik. Sana yetişip camını aç ben sana üfleteceğim diyemem. Gazeteci var, seni çekiyor zaten orada. Senin oraya park ettiğini de gördü" diye cevap verdi. Alkollü sürücü, bu açıklama karşısında cevap veremezken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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