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Bursa'da Alkollü Sürücü Trafik Ekiplerine Meslektaşım Dedi

Bursa'da Alkollü Sürücü Trafik Ekiplerine Meslektaşım Dedi
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Bursa'da uygulama sırasında durdurulan sürücü, aracının emniyete tahsisli olduğunu öne sürdü, ancak yapılan kontrollerde kiralık araç olduğu anlaşıldı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, gazeteciye küfredip tehdit etti.

Bursa'da uygulama yapan trafik ekiplerine yakalanan sürücü, polislerin meslektaşı olduğunu, aracın da emniyete tahsisli olduğunu iddia etti. Sistemden kontrol yapan ekipler, aracın emniyet aracı olmadığını tespit etti. Daha önce alkollü yakalandığını kabul eden sürücü, polis ekipleriyle pazarlık yaparken kendisini kaydeden basın mensubunu ise tehdit etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri 36 AAS plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen kişi trafik polislerine aracın emniyete tahsisli olduğunu beyan etti. Trafik polislerinin sistemden yaptığı kontrollerde aracın emniyet aracı olmadığı ve kiralık araç olduğu anlaşıldı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Dursun Kağan B., kendisinin de polislerle meslektaş olduğunu beyan etti. Alkolmetreyi reddeden sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Gazetecinin üzerine yürüdü, küfür ve tehdit etti

Uygulamayı görüntüleyen gazeteciye sinirlenen sürücü, gazetecinin üzerine yürüyerek küfretti, tehditlerde bulundu. O anlar saniye saniye kaydedilirken, araç çekici ile otoparka çekildi. Sürücüye alkolmetreyi üflememekten dolayı 26 bin 557 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 yıl el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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