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Bursa'da Alkollü Taksi Yolcusunun 'Temassız Futbolcu' Performansı

Bursa'da Alkollü Taksi Yolcusunun 'Temassız Futbolcu' Performansı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksiye binen iki alkollü şahıs, ücreti fazla bulup tartışma çıkardı. Bağırışları ihbar edilince polis ve bekçiler geldi. Şahıslardan biri yola yönelince ekipler zorlukla müdahale etti; o sırada kendini yere bırakarak futbolcu gibi temassız faul yaptı. O anlar kameraya yansıdı, ekipler iki şahsı uzaklaştırarak gerginliği sonlandırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde taksiye binen iki alkollü şahıs, yolculuk sonrası taksicinin kendilerinden fazla ücret aldığını iddia ederek ortalığı birbirine kattı. İndikleri yerde yüksek sesle bağırıp çağıran şahıslar çevredekileri rahatsız edince durum polis ekiplerine bildirildi. Şahıslardan birinin kimse temas etmediği halde kendisini yere bırakması izleyenlere "Futbolcu" performansı dedirtti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi. Ekipler, şahısları sakinleştirmeye çalışırken alkollü şahıslardan biri bu kez yola doğru yöneldi. Polis ve bekçiler, muhtemel bir kazanın önüne geçmek için şahsı götürmekte güçlük çekti.

Tam bu sırada şahıs, kimsenin müdahalesi olmadan bir anda kendini yere bıraktı. Yere düşüş anını görenler şaşkına dönerken, ortaya çıkan görüntü kendisini yeren atan futbolcuların sahadaki bazı pozisyonlarını aratmadı.

Adeta "temassız faul" bekleyen şahıs, yerde bir süre beklerken o anlar basın mensuplarının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, iki alkollü şahsı olay yerinden uzaklaştırarak yaşanan gerginliğe son verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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