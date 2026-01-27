Otomobillerin aynalarını kırıp camlarını yumrukladılar, hiçbir şey olmamış gibi gittiler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen 2 şahıs, park halindeki otomobillerin camlarına vurup aynalarını kırdılar. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, park halinde bulunan bazı otomobillerin camlarını ve aynalarını kırdı. Şahısların verdikleri zararın ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettikleri görüldü.

Yaşanan anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların araçlara zarar verdikten sonra sakin bir şekilde yürümeyi sürdürdükleri dikkat çekti.

Olayla ilgili ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik inceleme sürüyor. - BURSA