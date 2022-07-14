Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı Bursa'da husumetli aynı ailenin fertleri arasından çıkan kavgada silahlar konuştu. Bursa'da husumetli aynı ailenin fertleri arasından çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahtan çıkan kurşunlar 1'i ağır 3 kişiyi yaraladı. Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce çocukların kavgası sonucu husumet oluşan aynı ailenin fertleri bugün yeniden denk gelince tartışmaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen 4 şahıs kiralık otomobille geldikleri evin önünde bulunan akrabaları, L.İ., F.İ. ve Ü.İ.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar yakınları tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınırken, ekipler kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı. Diğer yandan ikinci bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih Sultan Mehmet Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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